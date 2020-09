Marine Lorphelin : Cris et larmes, sa crise de panique terrible dans Fort Boyard

Entre les serpents, les scorpions, les araignées et les alligators, les candidats du Fort Boyard savent pertinemment qu'ils vont devoir tenter de dépasser leurs plus grandes peurs. Mais, parfois, c'est mission impossible. Le samedi 19 septembre 2020, alors que France 2 diffusait le dernier épisode de cette saison de l'émission, les téléspectateurs ont effectivement assisté à une scène douloureuse pour notre ancienne Miss France 2013, Marine Lorphelin. Accompagnée d'Héloïse Martin, de Manu Levy, de Satya Oblette et d'Alexandre Devoise, elle a essayé de se frotter à la fameuse Prison sous-marine... en vain.

Alors qu'elle devait aller chercher un indice crucial sous les abysses, Marine Lorphelin a cédé à la panique. Après quelques secondes seulement d'épreuve, la jeune femme de 27 ans a jeté l'éponge face à sa claustrophobie aquatique. "Non, je ne peux pas. J'ai l'air ridicule, a-t-elle regretté. Je suis désolée. En fait c'est ridicule parce que j'adore l'eau. C'est un élément que j'adore." Mais pas assez pour tenter de poursuivre l'aventure en apnée jusqu'à atteindre l'objet de tous ses désirs.

Après avoir séché ses larmes, Marine Lorphelin a enchaîné les succès et vaincu les embûches semées par le Père Fouras, auprès de ses quatre acolytes. Venus pour défendre l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'équipe a remporté la jolie somme de 15 300 euros. Embarrassée par la diffusion de cette séquence, l'ex reine de beauté a heureusement pu compter sur les bras réconfortants de Christophe, son futur époux. Après des mois de séparation dû à la pandémie du coronavirus – future médecin généraliste, elle était en première ligne pendant la crise sanitaire –, elle a pu retrouver sa moitié. Et si leur mariage est reporté pour d'évidentes raisons, les soirées canapé devant la télévision n'ont jamais eu autant de saveur...