Marion Campan (OPJ) retrouvée morte à 30 ans : les mots lourds de sens de sa partenaire

Le 15 août 2022, Marion Campan, actrice de la série OPJ (France 3), a été retrouvée morte chez elle à Saint-Paul sur l'Ile de la Réunion. Elle n'avait que 30 ans. Les circonstances de son décès restent pour le moment floues, mais d'après Clicanoo, qui rapporte les premiers éléments de l'enquête ouverte par le Parquet de Saint-Denis, la jeune actrice aurait mis fin à ses jours par pendaison : "Pour l'heure, les raisons d'un tel drame n'ont pu être établies. La jeune femme n'a pas laissé de message pour expliquer son geste." Selon le site internet de la célèbre radio de l'Ile, Freedom, "elle a été retrouvée pendue avec la laisse de son chien". Face à cette épreuve, un membre du casting du show a publié un message déchirant sur Instagram.

La comédienne Lisa Do Couto Teixeira, qui joue Tahia Ethève dans OPJ, a écrit un long post sur Instagram. Elle fait dans un premier temps part de son bonheur d'avoir participé à ce feuilleton dont le tournage s'est terminé le 10 août à la Réunion, cinq jours avant que Marion Campan soit découverte sans vie dans son appartement. Puis, elle loue le talent de la jeune actrice et sa bienveillance, notamment pour les scènes dans lesquelles elles incarnent ensemble un couple à l'écran : "Mon premier amour de télé, c'était un challenge mais ta bienveillance et cette connexion magique lors de nos séquences ont rendu la tâche tellement plus facile. je ne vais plus revoir ma brigade au complet, j'appréhende déjà de voir notre couple à l'écran sans pouvoir t'envoyer un message pour rire de ce moment qui par magie rend si bien ou que l'on s'impatiente de rejouer ensemble pour faire mieux."

Puis, Lisa Do Couto Teixeira écrit un passage lourd de sens au regard des circonstances de sa mort : "Marionette, je pense que l'on aurait tout fait pour que tout te soit plus léger, maintenant nous n'avons plus qu'à accepter ton choix et nous dire que tu rejoins nos plus belles étoiles et que l'on se revoit bientôt."