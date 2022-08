Mort de la comédienne Marion Campan (OPJ), retrouvée pendue

Marion Campan venait d'achever le tournage de la quatrième saison de ce show produit par France Télévisions et menée par Yaëlle Trulès (commandante Clarissa Hoarau) et par Antoine Stip (capitaine Gaspard Watson). Lola Dewaere - qui avait partagé des instants de son séjour à la Réunion -, Arié Elmaleh ou encore Olivier Marchal ont participé également à ce feuilleton judiciaire dont la première saison a démarré en Nouvelle-Calédonie.

Le corps de la jeune femme va être rapatrié en métropole. Sa soeur Chloé a lancé un appel sur un site de cagnotte en ligne pour permettre à celles et ceux qui le souhaiterait, d'aider financièrement la famille dans ce moment douloureux : "Cela est très dur de passer via les réseaux et de s'exposer ainsi, mais aujourd'hui je fais ce choix seule et à contrecoeur. Toute notre famille, ainsi que ses amis sont anéantis et je suis désolée de ne pas répondre aux nombreux messages, mais cela reste à ce jour compliqué. Je lance ici un appel. Son corps sera rapatrié en France dans les prochains jours. Entre nos parents qui vont se déplacer et les choses à préparer. Si vous avez envie de participer de quelque manière qu'il soit à toute cette organisation je vous joins à ce message un lien pour nous aider." Les sommes récoltées avoisinent pour l'heure des 18 000 euros.