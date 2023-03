Marion Cotillard : Cet ex-compagnon de l'actrice qui avait refait sa vie avec l'ex-femme d'un célèbre chanteur

Ce soir, France 3 diffuse Alliés, un film dont l'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel Marion Cotillard brille à l'écran. L'occasion d'évoquer la vie sentimentale de l'actrice, elle qui a vécu une histoire avec le chanteur Sinclair au milieu des années 2000. Ils sont restés deux ans ensemble, avant que l'interprète d'Ensemble ne fasse la rencontre, sur le tournage du film Je vais te manquer, de l'écrivaine Amanda Sthers, ex-femme dePatrick Bruel avec qui elle est maman de deux enfants (Oscar et Léon).

"On est tombés amoureux. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, dégage beaucoup d'énergie. On a plein de projets ensemble, notamment une comédie musicale pour enfants dont Amanda fait le livret et moi la musique. Sans amour je ne suis rien. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui chanter mes chansons. A la maison, j'ai trois enfants, ma fille (Nina) et les deux enfants d'Amanda qui sont mon premier public. Cet équilibre m'a permis de retrouver le chemin des studios", confiait Sinclair en 2011 au Parisien, au sujet de cette relation.

Un schéma familial harmonieux

Il avait également accordé cette année-là une interview au Paris Match, à laquelle il était venu en compagnie de la principale concernée. "Je pensais que jamais il n'accepterait de faire la BO de ce petit film. On s'était donné rendez-vous dans un bar. Il pensait que j'étais une vieille dame...Ça a donc commencé de manière très professionnelle entre nous. J'ai d'abord été bluffée par le talent de Mathieu (le vrai prénom de Sinclair, ndlr) avant de réaliser qu'il était beau gosse ! On a la chance que nos enfants s'entendent à merveille. Autrement, ça aurait été compliqué. Dans l'ensemble, on a recréé un schéma familial harmonieux", avait notamment déclaré Amanda Sthers.

Mais leur relation a finalement pris fin l'année suivante. Quant à Marion Cotillard, elle est depuis tombée amoureuse de Guillaume Canet, avec qui elle est maman de deux enfants : Marcel, né le 19 mai 2011, et Louise, née le 10 mars 2017.