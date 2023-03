Diaporama : Marion Cotillard : Cet ex-compagnon de l'actrice qui avait refait sa vie avec l'ex-femme d'un célèbre chanteur

"O n est tombés amoureux. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, dégage beaucoup d'énergie. On a plein de projets ensemble, notamment une comédie musicale pour enfants dont Amanda fait le livret et moi la musique", avait-il déclaré au "Parisien" en 2011. Amanda Sthers et Sinclair, générale de "Lili Lampion" au Théatre de Paris le 6 novembre 2011. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

"On s'était donné rendez-vous dans un bar (...) J'ai d'abord été bluffée par le talent de Mathieu (le vrai prénom de Sinclair, ndlr) avant de réaliser qu'il était beau gosse !", avait-elle notamment confié à nos confrères. Amanda Sthers et Sinclair - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche", © Guillaume Gaffiot /Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

Pour rappel, elle était auparavant en couple avec Patrick Bruel, avec qui elle est maman de deux enfants (Oscar et Léon). Patrick Bruel et Amanda Sthers - Générale de la îèce "Thalasso" au Théatre Hebertot. © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

