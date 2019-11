Marion Cotillard et Naomi Watts : Pluie de stars au festival de Marrakech

Une cérémonie d'ouverture féérique pour la 18e édition du festival international de Marrakech. Les plus grands noms du cinéma international avaient fait le déplacement vendredi 29 novembre, à commencer par Tilda Swinton. L'actrice écossaise, qui préside cette année le jury, a fait part de son "enchantement" et a déclaré lors de la cérémonie que le cinéma "suspend le temps et l'espace, célèbre nos différences et reconnait nos points communs", rapporte l'AFP.

La comédienne était présente entourée des membres de son jury, la réalisatrice française Rebecca Zlotowski, la réalisatrice britannique Andrea Arnold, l'actrice franco-italienne Chiara Mastroianni, l'acteur suédois Mikael Persbrandt, et les cinéastes David Michôd (australien), Atiq Rahimi (afghan), Kleber Mendonça Filho (brésilien) et Ali Essafi (marocain). Le jury a la lourde tâche de départager les 14 longs métrages en compétition pour le grand prix de l'Etoile d'or.

La star française Marion Cotillard était également de la partie, sublime dans une robe noire et brillante signée Chanel. L'actrice oscarisée est notamment présente pour participer à une conversation avec les festivaliers. Naomi Watts a également fait sensation sur le tapis rouge, tout comme Nawel Debbouze, Marisa Berenson et son compagnon Bernard Danillon, le couple Eric Cantona et Rachida Brakni, Bianca Blanco, Joséphine de La Baume, Linda Hardy, Elodie Bouchez, Sveva Alviti, Christian Louboutin, Farida Khelfa et Amanda Sthers.

Lors de cette 18 e édition des hommages seront rendus à Robert Redford, Bertrand Tavernier, Priyanka Chopra et Mouna Fettou.