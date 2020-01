Marion Jollès-Grosjean, blessée au ski : la lèvre en sang, elle rassure ses fans

C'est le 2 janvier 2020, en story Instagram, que la maman de Sacha (7 ans), Simon (4 ans) et Camille (2 ans) avait révélé avoir été victime d'un accident alpin. Très inquiet, son chéri Romain Grosjean, célèbre pilote français de Formule 1, avait lui-même relayé l'information sur son compte Twitter : "Merci à la c... de snowboardeuse d'avoir coupé ma femme en deux et surtout d'être repartie comme une voleuse... Les amis, on maîtrise sa vitesse et ça se passera bien mieux sur les pistes ! PS : on est bien mieux en ski de randonnée", a-t-il écrit, visiblement très énervé d'avoir terminé sa journée chez le médecin...