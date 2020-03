Mariska Hargitay (Law & Order) : Inconsolable, son collègue meurt du Covid-19

La star de la série Law & Order, Mariska Hargitay, a annoncé une terrible nouvelle. L'un de ses collègues, Josh Wallwork, est mort à seulement 45 ans des suites de complications liées au coronavirus. L'homme a finalement succombé à la maladie après avoir contracté le Covid-19 qui frappe actuellement l'ensemble des États-Unis. Bouleversée, l'actrice fait part de son chagrin et écrit sur Twitter : "Nous avons le coeur brisé. Je ne pense pas l'avoir jamais vu sans un sourire aux lèvres. Il apportait l'amour et la gentillesse partout où il allait. Toujours prêt à plaisanter. Le tournage de Law & Order ne sera plus jamais le même. Tu vas nous manquer, Josh", accompagnant son texte du hashtag #Àjamaisdansnoscoeurs. En plus de sa collaboration dans la série Law & Order, Josh Wallwork avait également travaillé pour les séries Madame la Secrétaire et The Get Down.

Le tournage de la série arrêté

Par mesure de sécurité, NBC Universal a arrêté les tournages de la série Law & Order qui enregistrait actuellement sa 21e saison à New York. La chaîne avait adressé sa décision via un communiqué diffusé le 12 mars 2020 : "La sécurité et la santé de nos acteurs, de notre équipe et de nos employés sont notre priorité absolue. Dans la mesure du possible, nous interrompons la production pendant deux semaines par mesure de précaution, après quoi nous réévaluerons la situation et déterminerons une date de début appropriée." Le producteur Warren Leight a fait savoir que cette saison se terminera probablement au 20e épisode (il avait initialement prévu 24 épisodes).