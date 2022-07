Mark Harmon : Que devient l'acteur millionnaire depuis qu'il a quitté NCIS ?

Avec plus d'un demi million de dollars par épisode, Mark Harmon était l'acteur le mieux payé de la série NCIS, - dont il était également le producteur délégué - jusqu'à son départ du show télévisé l'an dernier. Selon le site spécialisé Celebrity Net Worth, il serait aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 120 millions de dollars ! Mais malgré tout cet argent, il reste un homme simple.

Le 12 juillet 2022, on pouvait ainsi voir Mark Harmon devant son domicile de Los Angeles, pantalon en toile et simple t-shirt, sortant les poubelles sous le soleil ! A 70 ans, l'acteur retrouve le quotidien pas toujours glamour des gens lambdas, lui qui passait des heures entières dans les studios de tournage entouré d'un staff énorme aux petits soins ; il a joué dans pas moins de 19 saisons de NCIS ! Jeune retraité après avoir abandonné son rôle de l'agent spécial Leroy Jethro Gibbs dans la série à succès en 2021, il semble toutefois apprécier ce retour dans l'ombre.

Mark Harmon, dont le comportement supposément problématique a été dénoncé par une ancienne collègue, coule des jours heureux dans sa propriété californienne qu'il partage avec sa femme Pam Dawber, elle aussi actrice. Le couple, qui s'est marié en 1987, a eu deux enfants : Sean Thomas Harmon (né en 1988) et Ty Christian Harmon (né en 1992). Pour l'heure, l'acteur ne semble pas avoir de projets sous le coude mais il ne se ferme pas la porte...

Dans un communiqué de presse, le producteur Steve Binder avait évoqué le départ de Mark Harmon de NCIS. "En tant que producteur délégué et ami très cher, Mark continuera d'être un élément essentiel de la conception de la série. Notre ligne directrice a toujours été de ne pas dénaturer nos personnages, et la vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et les trajectoires des personnages. Alors, concernant le futur de Gibbs dans la série, comme les fans l'ont compris au fil des années, il ne faut jamais penser qu'on en a fini avec lui", disait-il. Pourrait-on revoir le comédien lors d'épisodes spéciaux ? L'avenir le dira...