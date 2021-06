Mark Hoppus (Blink-182) atteint d'un cancer : "J'ai peur"

Les fans de pop punk et de rock alternatif unissent leurs prières. Mark Hoppus, guitariste, bassiste et chanteur du groupe Blink-182, a été diagnostiqué d'un cancer. C'est ce que l'artiste de 49 ans a annoncé sur les réseaux sociaux, le mercredi 23 juin 2021, alors qu'il débutait une séance de chimiothérapie. "Voilà ce que je fais depuis trois mois, a-t-il expliqué. Ça craint et j'ai peur, et en même temps j'ai la chance d'être pris en charge par des docteurs incroyable et d'avoir une famille et des amis qui m'aident à traverser cette épreuve."

J'ai vraiment hâte d'être débarrassé du cancer

On ignore le stade de son cancer mais une rémission semble possible. "J'ai encore quelques mois de traitement à subir mais j'essaye de rester positif et plein d'espoir, précise-t-il sur son compte Twitter. J'ai vraiment hâte d'être débarrassé du cancer et de vous revoir tous en concert, en espérant que ce soit dans un futur proche." Cette annonce survient alors que Mark Hoppus avait posté une photographie de lui, dans le bureau d'un spécialiste, une perfusion au bras. Il avait écrit, sur ce cliché : "Oui bonjour, un traitement contre le cancer s'il-vous-plaît"... mais avait très rapidement supprimé cette révélation subite. Une erreur qui l'a forcé à passer aux aveux ?