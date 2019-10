Marlène Schiappa : Son rapport très étroit... avec la sorcellerie !

Qui a dit qu'il n'y avait pas un peu de charme dans la sphère politique ? Certainement pas Marlène Schiappa. Au contraire, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a expliqué qu'elle nourrissait une certaine croyance... en la sorcellerie, oui oui. Inspirée par les écrits de Mona Chollet – auteure de l'essai Sorcières : La Puissance invaincue des femmes, édité chez Zones –, la jeune maman s'est senti la force de confesser certaines de ses superstitions. "On va me soupçonner de jeter des sorts aux gens, raconte-t-elle au magazine Elle. J'ai des amies qui tirent les cartes ou m'envoient des SMS avant des moments importants : 'Je t'ai dit une formule de protection.' Pas moi."

Si elle ne pratique la magie d'aucune couleur, Marlène Schiappa conserve tout de même certaines convictions. Notamment puisée dans ses origines, situées dans le maquis de l'île de Beauté. "C'est comme la plume de Dumbo l'éléphant, résume-t-elle. Cela donne confiance. Je suis originaire de Corse et, dans mon village, les mythes et la magie font partie de nos légendes depuis toujours. On y pratique encore parfois des rituels pour enlever le mauvais oeil. Par exemple, j'ai du corail autour du poignet et un bracelet avec le chiffre 4. Ces croyances donnent confiance."