Marthe Villalonga révèle sa longue histoire d'amour avec un homme marié : "Je ne regrette rien"

Chez elle, à Cannes, Marthe Villalonga a reçu les caméras de Sept à Huit et la journaliste Audrey Crespo-Mara pour un entretien confidences diffusé sur TF1 le 28 février 2021. Une interview durant laquelle la comédienne a évoqué pour la première fois son "grand amour", une romance qui a duré 50 ans et qui s'est terminée il y a trois ans, lorsque son mystérieux compagnon est décédé. Sauf que ce dernier était un homme marié avec des enfants...

Tout au long de cette relation particulière, la star de la série Maguy a préféré ignorer la double vie de son compagnon : "Je ne veux pas savoir. Ça sert à quoi ? Si c'est pour faire souffrir d'autres personnes, c'est pas la peine", a expliqué l'actrice, qui s'apprête à fêter ses 89 ans. "On accepte ou on n'accepte pas (...). Sinon, on ne serait pas restés [ensemble] aussi longtemps", a-t-elle ajouté.

Non seulement Marthe Villalonga a accepté de partager l'homme de sa vie, mais elle n'a jamais envisagé de le quitter. C'est sans aucune culpabilité qu'elle a entretenu cette romance en secret. "Je suis un peu spéciale hein !", a-t-elle commenté avec le sourire. Pour autant, la comédienne avoue avoir "un petit peu" souffert de ne pas avoir eu d'enfant... "Ça ne s'est pas fait. Je n'ai rien fait pour ne pas en avoir et lui c'était pareil (...). Si j'en avais eu un, je l'aurais gardé, j'adore les enfants, a-t-elle confié. Mais je ne suis pas restée sur ce truc là. Je ne regrette rien."

A défaut d'avoir pu fonder une famille, c'est au cinéma et au théâtre que Marthe Villalonga s'est illustrée dans le rôle de la mère juive, que ce soit dans les films Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis (1976 et 1977), en interprétant le personnage de Marguerite Narboni dans Le Coup de sirroco (1979), ou encore sur les planches, dans la pièce Comment devenir une mère juive en dix leçons (1983).