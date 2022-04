Marwan Berreni très tactile avec sa belle Thiphaine : robe très ouverte et osée à CanneSeries

Depuis bientôt deux ans déjà, Marwan Berreni est un homme amoureux. Le comédien révélé dans Plus belle la vie s'épanouit au côté de la belle Tiphaine Schirier, une mannequin et entrepreneur de 35 ans. Inséparables, les tourtereaux viennent de faire leurs débuts ensemble sur red carpet, ou plutôt sur pink carpet !

En effet, Marwan Berreni et sa belle Tiphaine ont régalé les photographes lors de la 5e saison du festival International des Séries, aussi appelé les CanneSeries, à Cannes le 2 avril 2022. Main dans les main et affichant de larges sourires, l'acteur et la brunette ont formé un couple glamour. Marwan Berreni brillait par son élégance dans un costume bleu nuit, accessoirisé d'un noeud papillon, tandis que Tiphaine Schirier était sublime dans une longue robe noire scintillante à dos nu. (Voir notre diaporama).