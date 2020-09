Mary Kay Letourneau : Ce symbole fort légué à son ex mari et élève avant sa mort

Décédée d'un cancer le 6 juillet 2020, Mary Kay Letourneau s'était organisée. Cette ancienne enseignante américaine était mondialement connue pour avoir épousé son ancien élève, Vili Fualaau. Elle avait été condamnée pour viol sur mineur, pour des faits s'étant produits lorsqu'il n'avait que 12 ans. Arrivée au terme de sa vie, Mary Kay Letourneau, atteinte d'un cancer de stade 4, voulait s'assurer que ses filles, Georgia et Audrey, ne manqueraient de rien après sa disparition.

Bien qu'elle se soit légalement séparée de Vili Fualaau, Mary Kay a décidé de lui léguer l'intégralité de son patrimoine immobilier, à lui et leurs adolescentes. Soit au moins une maison à Washington DC, là où les filles ont grandi. "Elle a aimé Vili jusqu'à la fin. Elle a bâti une vie avec lui, et il méritait d'hériter du peu qu'elle avait", a expliqué une source proche de l'ancienne enseignante à People, le 7 septembre 2020. "Il a hérité des photos, des souvenirs, de choses essentielles. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais lui et les filles se partageront ça plus tard. Ils sont plus intéressés par les choses sentimentales", a développé cette même source. Le fait que Mary Kay lui ait donné sa maison, l'endroit qui a vu grandir leurs filles, est donc bien plus symbolique que tout autre cadeau.

Mary Kay Letourneau était une professeur dans un collège aux États-Unis. En 1996, elle a commencé une relation amoureuse avec Vili Faulaau, son élève de 12 ans, alors qu'elle en avait 34. Après que leur couple a été révélé au public, l'enseignante a été condamnée à une peine de sept ans de prison pour viol sur mineur. À sa sortie et, alors même que la cour avait exigé leur séparation, elle épouse Vili, l'amour de sa vie, et tombe enceinte de lui alors qu'il n'a que 15 ans.

Malgré ce passage en prison, Mary Kay Letourneau et Vili Faulaau ont formé une famille unie et se sont installés à Washington, où ils ont élevé leurs deux filles (presque) dans l'anonymat. À la fin de l'année 2017, Vili a demandé le divorce. Malgré leur rupture, ils continuaient de vivre parfois ensemble et gardaient de très bons contacts. Ils restaient des parents unis et solides pour leurs filles.