Mary Pat Gleason (Desperate Housewives) : Mort de l'actrice à l'âge de 70 ans

Son immense sourire n'illuminera plus les plateaux de tournage. La comédienne américaine Mary Pat Gleason est morte le 2 juin 2020 à l'âge de 70 ans. Elle a succombé au terrible combat qu'elle menait contre le cancer. C'est son manager qui l'a annoncé au magazine Variety, expliquant qu'elle avait été "une battante jusqu'à la fin". En France, on la connaît pour de très nombreux rôles secondaires. De La Fête à la maison à Code Quantum, Corky, Loïs et Clark ou Madame est servie, elle apparaissait depuis bien longtemps nos petites lucarnes.

L'infirmière désagréable de l'épisode de Friends ou Ross se prend un palet de hockey sur glace dans la tête – saison 1, épisode 4 – ? C'était elle. Eleanor, la sympathique serveuse du diner de Comme Cendrillon, auprès d'Hilary Duff ? Encore elle. Mrs. Butters dans la huitième saison de Desperate Housewives ? Toujours elle ! Dernièrement, on l'avait aperçue dans 2 Broke Girls, Grey's Anatomy et dans les saison 3 et 4 de la série Mom. Sa carrière d'actrice a commencé en 1982. Mary Pat Gleason avait obtenu son tout premier rôle à la télévision en 1982 – elle avait 32 ans – dans le feuilleton Texas. Quatre années plus tard, elle remportait un Emmy Awars pour avoir fait partie de l'équipe d'auteurs de Haine et Passion.