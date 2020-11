Mathieu Amalric en couple : qui est sa compagne Barbara Hannigan ?

Acteur et réalisateur français, Mathieu Amalric partage la vie de Barbara Hannigan depuis cinq ans. Soprano et cheffe d'orchestre canadienne, la musicienne de 49 ans est passionnée de la musique des XXe et XXIe siècles et a collaboré avec de grands compositeurs comme Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Karl Heinz Stockhausen, Gerald Barry ou encore Salvatore Sciarrino.

Interviewée par ForumOpéra, Barbara expliquait : "Très tôt, à 17 ou 18 ans, j'ai compris que j'étais passionnée par la musique contemporaine, passion dont je voyais bien que peu de gens autour de moi la partageaient, et c'est très consciemment que j'ai décidé de servir cette 'vocation'."

Ex-femme du metteur en scène néerlandais Gijs de Lange (avec lequel elle habitait à Amsterdam), Barbara s'est depuis installée à Paris avec Mathieu depuis 2015. Muse de l'acteur, elle a été la star de plusieurs de ses documentaires en 2017 dont par exemple le reportage Music Is Music de Crazy Girl Crazy.

On la gonfle toute la journée !

La même année, l'acteur star des films Le Bureau des légendes, L'Agent immobilier ou Dans l'ombre des Tudors a filmé sa chérie dans le reportage Premières répétitions. Dans ce documentaire, Barbara chante et dirige l'orchestre pour la pièce d'Alban Berg, le Lulu-Suite.

Admiratif, Mathieu confiait être particulièrement fier de sa carrière lors d'une interview avec le magazine Paris Match. Très protecteur, il regrettait toutefois les remarques sexistes que recevait Barbara sur son métier. "Barbara, on la gonfle toute la journée en lui demandant ce que ça fait d'être femme chef d'orchestre. Mais elle est musicienne ! Qu'est-ce que ça change qu'elle soit une femme ?"

Papa d'Antoine et de Pierre (23 et 21 ans, issus de son union avec Jeanne Balibar), Mathieu est également père d'un petit garçon né de sa relation avec la metteuse en scène Stéphanie Cléau.