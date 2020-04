Mathieu Amalric : Jolie déclaration à sa compagne Barbara Hannigan

A partir du 7 mai 2020, Mathieu Amalric sera à l'affiche d'une nouvelle mini-série, L'agent immobilier, qui sera diffusée sur la chaîne Arte. L'occasion pour le comédien d'accorder une nouvelle interview au magazine Paris Match de ce 30 avril. Un entretien lors duquel l'acteur de 54 ans a évoqué sa vie de famille avec sa compagne Barbara et ses trois enfants.

Cela fait maintenant cinq ans que Mathieu Amalric partage la vie de la soprano et chef d'orchestre Barbara Hannigan : "La vie de cinéaste est assez minable quand on la partage avec une musicienne !", dit-il. Interrogé sur le mouvement #MeToo et ses conséquences sur l'industrie du cinéma, l'acteur confie s'en être entretenu à plusieurs reprises avec sa compagne, mais aussi son ex Jeanne Balibar : "Cela me fait grandir (...). Barbara, on la gonfle toute la journée en lui demandant ce que ça fait d'être femme chef d'orchestre. Mais elle est musicienne ! Qu'est-ce que ça change qu'elle soit une femme ?"

Mathieu Amalric est papa de trois garçons : deux de 22 et 20 ans, nés de sa relation avec Jeanne Balibar, et un troisième de 12 ans qu'il a eu avec la metteuse en scène Stéphanie Cléau. Un rôle de père qui l'enrichit tout particulièrement : "C'est phénoménal ! On crée des êtres qui se dissocient de nous. C'est passionnant de le découvrir, de prendre garde à ne pas les transformer - à moins que ce ne soit eux qui nous transforment, affirme le comédien et réalisateur. On passe son temps à se dire : 'Putain, j'ai encore merdé, je n'aurais pas dû dire ça !' De ce point de vue j'ai été modifié. Le vieillissement est quelque chose d'assez formidable."