Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : Leurs alliances originales à la forte symbolique dévoilées

Le 26 juin 2021, Mathieu (44 ans) et Alexandre (24 ans) se sont dits "oui" devant leurs proches en Camargue, ainsi que devant Karine Le Marchand - qui a fait sensation en portant deux belles robes bohèmes. Une union magnifique survenue un peu plus d'un an seulement après leur rencontre sur le tournage de L'amour est dans le pré. Ce lundi 23 août 2021, le couple va pouvoir se replonger dans cette journée exceptionnelle grâce à la diffusion de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? sur M6. En marge de ce rendez-vous télévisuel, le compte Instagram officiel du programme a choisi de partager un moment fort en émotion qui a précédé leur mariage.

À travers une vidéo, on découvre le couple se rendre à un nouvel essayage de leurs alliances en compagnie de Karine Le Marchand et du joailler Bénédikt Aichelé qui leur a préparé des bagues qui leur ressemblent comme le souligne si bien Alexandre. "Je me suis mis à chercher sur Internet et j'ai fini par trouver notre bague d'union, que je n'ai vue nulle part ailleurs", a-t-il déclaré. Et pour le créateur de préciser : "C'est une création originale que j'ai inventé pour la symbolique du couple". Il s'agit alors de deux alliances avec un carré dans un rond. "Ce sont deux natures qui font le même effort l'une envers l'autre, ce qui leur permet de s'unir, de rester libres mais indissociables", explique-t-il.

Des mots qui ont tout de suite résonné dans le coeur des amoureux. "Quand tu nous a expliqué cette symbolique, on s'est dit 'c'est ça quoi', c'est nous complètement : différents, pas le même âge, pas le même physique, pas le même caractère... Rien en commun mais en même temps il y a l'attraction", complète Mathieu.

Forcément, Karine Le Marchand apparaît très émue dans cette vidéo, elle qui a assisté aux préquelles de leur histoire d'amour. Très liée à Mathieu et Alexandre, elle a même eu le droit à un petit cadeau très précieux, à savoir un pendentif portant la même alliance qu'eux.