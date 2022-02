Mathieu Johann et ses fils bouleversés : un mort dans la famille, triste photo avant la disparition...

Triste nouvelle pour Mathieu Johann. L'ancien candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004) annonce la disparition d'un être cher, mardi 1er février 2022 sur ses réseaux sociaux. En 2018, le charmant brun de 41 ans a déjà dû faire face à la mort de sa mère. Cette fois, quatre ans plus tard, c'est l'arrière-grand-père de ses fils qu'il pleure.

Sur Instagram, il publie une photo de Louis et Marin (11 et 8 ans), tous les deux nés de ses amours avec son ex-compagne la belle Clémence Castel vue dans Koh-Lanta, dans un lit, accompagnés de leur arrière-grand-père en train de leur conter une histoire avant l'heure du coucher. "Il leur avait lu ce soir-là Histoire du chien de Brisquet. Il ne leur lira plus. Le coeur de leur arrière grand-père s'est arrêté de battre. Louis et Marin sont tristes et moi avec", écrit Mathieu Johann, plein de pudeur.

"Nos sorties autour du Lac des Montagnès, la Dépêche du petit matin, la politique, l'économie qui va et vient, le cuir, Mazamet et sa grande époque... C'est un peu de nos souvenirs qui s'envolent avec lui", regrette l'ex-camarade de Grégory Lemarchal dans le télé-crochet de TF1. Et de rendre un bel hommage à son grand-père disparu qu'il regrette déjà : "Merci à ce super GP et à ce super monsieur avec lequel j'ai tant aimé bavarder. Pensées pour sa Nadette qu'il surveillera caché derrière les nuages, et à Odile qu'il aimait tellement sans jamais le dire. A ses petits enfants qu'il regardait fièrement. A ses arrières petits enfants qu'il aimait follement. A toute sa famille et à ceux qui l'aimaient."