Mathieu Johann violé à 7 ans : ses fils mis au courant, témoignage bouleversant...

Et de poursuivre sur les précieux conseils qu'il a prodigués à Louis et Marin : "Ils ont compris que si leur papa avait été abusé, il n'était pas question que ça leur arrive et qu'il fallait être prudent parfois. Que les adultes n'ont pas le droit de tout faire. Qu'il faut dire aux parents quand quelque chose n'est pas normal et que leur vies leur appartient." Il évoque également un livre et une association qui l'ont aidé dans son quotidien pas toujours simple. "Continuons à nous battre, continuons à protéger nos amours des prédateurs, des dévieurs, des abuseurs. Je pense à mes soeurs et à mes frères de route qui avancent dans la vie malgré tout. Bref. Touchez pas les enfants", conclut-il.

Rappelons que Mathieu Johann a été abusé de ses 7 à 10 ans. "Maman s'était un peu amourachée de ce type, ça ne veut pas dire qu'elle était aveuglée, ça veut dire que le mec était très fort. N'ayant pas de papa, je le trouvais formidable, il était très sympa il me faisait plein de cadeaux, plein d'attentions, plein de tendresse. Et quand ça dérapait, la question que je me posais, c'est est-ce que tout ça est normal", avait-il déclaré sur le plateau des Maternelles. C'est donc par ces mots que Louis et Marin ont appris ce qui était arrivé à leur papa.