Mathieu Johann séparé de Badia : l'ex de Clémence Castel officialise la rupture et s'explique !

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

11 photos

En août 2020, il annonçait être en couple avec une certaine Badia. Plus d'un an plus tard, c'est déjà fini. Mathieu Johann annonce la nouvelle sobrement sur les réseaux sociaux, avec la jolie plume que ses followers lui connaissent déjà.

Après des années d'amour et deux beaux enfants, Louis (11 ans) et Marin (8 ans), Mathieu Johann et Clémence Castel ont annoncé leur rupture en 2019. Depuis, chacun fait sa vie. L'aventurière emblématique de Koh-Lanta file le parfait amour avec sa compagne Marie tandis que l'ex-candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004) s'était affiché en couple avec une certaine Badia. Une histoire qui n'a finalement pas duré à en croire ses déclarations dimanche 19 décembre 2021 sur Instagram. En légende d'une photo de lui enfant, Mathieu Johann couche sur papier – ou plutôt sur écran – ses pensées les plus profondes. C'est ainsi qu'il se laisse aller à quelques confidences. "Moi ? Assis à la fenêtre à penser à demain, à rêver d'être capable, de trouver l'âme-soeur, l'amour inconditionnel, à voir débarquer celle qui fera chavirer nos vies. Avec toutes mes blessures, mes méfiances, mes doutes à être capable de...", écrit-il. Une manière pour lui d'annoncer sa rupture avec la belle Badia ? En tout cas, une chose est claire : cet "amour inconditionnel" dont il parle, il ne l'a visiblement pas trouvé auprès de la jeune femme et le cherche encore !

Dans cet élan de confessions, Mathieu Johann se livre sur le manque cruel de ses enfants, qui passent une partie de leur vie avec lui, et l'autre avec leur maman Clémence Castel. "Les fêtes sont devenues synonymes de solitude souvent, d'enfants qui repartent pour Noël avec l'autre famille, avec les dinosaures morts pour de vrai dans le salon, avec une scène figée de Playmobil, quelques papiers cadeaux entassés dans la poubelle, deux pyjamas qui sèchent en les attendant", lance l'heureux papa. En story lundi 20 décembre 2021, au lendemain de ce post, il publie une belle photo de Louis et Marin à la piscine, un amour "pour la vie". De quoi réconforter Mathieu Johann... "Tout n'est qu'amour", conclut-il. Une note joyeuse avant les fêtes de fin d'année !