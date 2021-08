Mathieu Johann violé lorsqu'il était enfant : il évoque ses cicatrices qui se remettent à saigner

A partir de ses 7 ans et jusqu'à ses 10 ans, Mathieu Johann a connu un drame dont les victimes ne se remettent jamais. L'ancien candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004) a été violé par un animateur de camping. Et le 2 août 2021, il a posté un message bouleversant en story Instagram.

L'ancien compagnon de Clémence Castel était en pleine lecture du livre Nos âmes oubliées, d'Allix Stéphane. Un ouvrage qui l'a beaucoup touché car il évoque les abus sexuels. Ainsi, il a partagé un passage en story, puis a commenté : "Je crois qu'on ne se remet jamais complètement d'avoir été violé et abusé. Trente ans plus tard, mon corps s'encombre encore de souvenirs enfouis, de cicatrices qui se remettent à saigner. Ca m'empêche certainement d'aimer comme il le faudrait, d'être épanoui, d'être heureux. Un lourd manteau de merde sur le dos. Combien sommes-nous dans ce cas ?"

Mathieu Johann souhaite que les personnes qui ont subi le même traumatisme puissent guérir et trouver la paix. Lui fait tout pour : "Je chemine doucement vers un meilleur. J'en appelle à l'univers. Je médite, je prie, j'espère. Je veux croire que j'arriverai à consoler l'enfant que j'étais, que je revois sur son lit calfeutré derrière ses vinyls."

En novembre 2020, le compagnon de Badia évoquait ce douloureux sujet sur le plateau des Maternelles (France 5). Les téléspectateurs ont ainsi appris que quand ça a débuté, il n'a pas osé en parler à sa maman, qui s'était "un peu amourachée de ce type". Mais un jour, ils ont été surpris par un estivant. "J'ai honte, je cours m'enfermer dans ma chambre. J'ai appris plus tard que ce n'était pas à moi d'avoir honte, c'était à lui, c'était à l'agresseur", avait-il expliqué. Des années plus tard, il est parti à sa recherche pour tenter de soigner ses blessures. Et, à sa grande surprise, l'homme travaillait toujours avec des enfants... "Il avait fait six mois de prison pour avoir agressé au moins cinq enfants, témoins au procès", a précisé Mathieu Johann. Afin de l'effrayer, l'homme de 41 ans qui était désormais connu, lui a fait savoir qu'il pouvait révéler son identité. "Je ne l'ai jamais fait car j'estime que malgré tout la justice a fait son travail. Mais je me suis trouvé plus fort que lui.(...) Peut-être qu'il tremble encore, j'aime cette idée là", avait-il conclu.