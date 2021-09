Mathieu (L'amour est dans le pré) frappé par le deuil : hommage déchirant à son père

Mathieu y était préparé mais la douleur n'en est pas moins vive. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'agriculteur révélé dans la saison 15 de L'amour est dans le pré (en 2020) a fait face au décès de son père. Ce dernier se trouvait dans le coma depuis quelques mois et était "en train de mourir" de la maladie de Cadasil comme l'avait confié son fils. Il s'agit d'une maladie génétique touchant les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau.

Quelques heures après que son père a rendu son dernier souffle, Mathieu s'est saisi de son compte Instagram pour lui rendre un hommage poignant accompagné d'une photo de leur duo à l'époque où il était encore enfant. "ADIEU MON PAPA... Cette nuit à 3h tu as décidé de quitter ce monde, ta femme tant aimée et tes 3 enfants chéris. (...) Nous t'avons accompagné avec tout notre amour dans ce dernier chemin au combien difficile. Nous avons eu tant de chance de t'avoir comme père. Tant de chance... L'amour ne s'éteindra pas. Et nous allons continuer à diffuser l'amour que tu nous a donné à nos enfants et futurs enfants. À mes soeurs, Noémie et Sandra, à ma belle maman... Je vous aime... Nous nous aimons", lit-on. Un message qui a beaucoup touché les internautes et suscité nombre de réactions bienveillantes.