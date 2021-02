Mathieu (L'amour est dans le pré) positif à la Covid-19 : Alexandre et lui séparés temporairement

Le coronavirus n'épargne personne, pas même les personnalités. Nombreuses sont d'ailleurs celles à avoir contracté la maladie. La dernière en date ? Mathieu, révélé au grand public sur M6 dans L'amour est dans le pré 2020.

L'éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés, sur Instagram. Et la nouvelle qu'il a annoncée le 17 février 2021 n'était pas bonne. Dès qu'il le peut, Mathieu rend visite à son papa. Afin de ne prendre aucun risque, il fait des tests PCR avant de s'y rendre afin de ne pas le mettre en danger. Et il a bien fait car il est actuellement positif à la Covid-19. Soucieux d'alerter ses abonnés sur l'importance de protéger autrui, le fiancé d'Alexandre a fait un publication sur le réseau social.

"Eh oui les copains cela peut arriver à tout le monde... Il est bien là le problème. Je devais partir chez mon papa qui est bien malade (maladie de Cadasil, comme moi d'ailleurs), j'ai donc fait un test PCR par sécurité, ce que nous devons toujours tous faire quand on va en famille... Sur la route j ai reçu mes résultats.. Et BIM demi-tour. Ce qui serait génial c est que chacun d'entre vous aille se faire tester toutes les trois semaines ou un mois... C'est quand même largement supportable aux vues des enjeux derrière car parfois nous n'avons pas de symptômes mais nous pouvons contaminer des gens fragiles. Alex et moi allons vivre masqués et chacun de notre côté jusqu'aux résultats de ses tests qu'il fera demain", peut-on lire. Mathieu a ensuite précisé qu'il s'était fait tester pas moins de 14 fois depuis le début de la pandémie.

Le message est accompagné d'une vidéo sur laquelle il précise qu'il n'a pas de symptômes. Cela ne le rend pas moins contagieux pour autant. "On va vivre pendant une semaine séparés avec Alex. Pour le moment pas de symptômes, mais il faut qu'on fasse attention. (...) On va se reposer et on vous donnera des nouvelles très bientôt", a notamment déclaré le beau brun.