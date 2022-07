Mathilda May hospitalisée : elle donne des nouvelles plutôt rassurantes

Un coup de gueule remarqué

En début de semaine, l'actrice des Infidèles faisait part de son problème de santé en partageant une photo d'elle couchée sur un lit et perfusée, accompagnée d'un long message. "Me voici clouée sur un lit d'hôpital à Bali, terrassée par le virus de la Dengue. Des jours difficiles, immobilisée sans pouvoir boire ni manger (et autres symptômes pas très fun)" expliquait-elle dans un premier temps. L'amie de Prince, décédé en 2016, en profitait également pour évoquer le système de santé français : "ll est clair que là où je suis, sans mutuelle, je n'aurais pas eu accès à cet hôpital hors de prix (imaginez avec les salaires locaux...) C'est donc le grand luxe ici de pouvoir être soignée à l'hôpital, comme dans beaucoup d'autres pays, hélas. Alors je pense à notre système de santé français, qui agonise alors qu'il est l'une des plus belles constructions dont la France a toujours pu s'enorgueillir. L'accès aux soins pour TOUS est la base d'une société juste. Nous devons préserver à tout prix cette valeur humaine essentielle et exemplaire."

Celle qui a été trahie par l'un de ses ex demandait notamment à ses fans de "défendre les hôpitaux qui hurlent et crèvent de ne pas êtres entendus". Quoiqu'il en soit, l'actrice des Infidèles, désormais en couple avec le chanteur Sly Johnson, semble aller de mieux en mieux, de quoi rassurer ses proches ainsi que ses abonnés.