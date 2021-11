Mathilda May pleure un être cher : "Je n'arrive pas à croire qu'elle n'est plus là..."

Arrivée dans sa vie lorsqu'elle n'avait que 12 ans, Dominique Arden a joué un rôle majeur dans la vie de Mathilda May. Après le divorce douloureux de ses parents, elle fait la rencontre de cette femme, nouvelle compagne de son père, le dramaturge Victor Haïm. Très vite, un lien fort se noue entre l'actrice et sa belle-mère qui la soutenait et l'épaulait dans chacun de ses projets.

Le 31 octobre 2021, l'actrice du film Toutes peines confondues a malheureusement annoncé avec beaucoup de chagrin la mort de Dominique Arden, décédée à 78 ans. Une perte immense pour la maman de Sarah et Jules (fruits de son amour avec Gérard Darmon) qui a tenu à rendre hommage à cette femme qui fut si importante dans sa vie.

En légende d'un portrait en noir et blanc de Dominique, elle écrit : "La nuit dernière, est partie pour toujours une femme discrètement présente dans ma vie depuis plus de quarante ans. Dominique Arden, la compagne de mon père, nous a quitté soudainement et je rends tristement ici, hommage à sa bonté, à sa tendresse à l'égard de mes enfants, de ma soeur, et de toute la famille..."