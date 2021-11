Diaporama Mathilda May pleure un être cher : "Je n'arrive pas à croire qu'elle n'est plus là..."

Mathilda May en deuil : "Je n'arrive pas à croire qu'elle n'est plus là..."

Mathilda May - Première de la pièce "Les feux de l'amour et du hasard" au théâtre le Palace à Paris le 15 octobre 2018. © CVS/Bestimage

Mathilda May - Générale du nouveau spectacle "Muriel Robin et Pof !" au Palais des Sports à Paris le 3 octobre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Mathilda May du film Le chemin du bonheur Personnalités lors de la 14ème édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême © Christophe Aubert via Bestimage

10 / 17

Pierre-Richard et Mathilda May (smoking Society Room, chaussures Ernest, bijoux Gas) - Molière du Seul/e en scène - dans Monsieur X, avec Pierre Richard, de Mathilda May, mise en scène Mathilda May, Théâtre de l'Atelier - Enregistrement à huis clos de la 32ème Cérémonie des Molières au Théâtre du Châtelet à Paris qui sera diffusée le 23 juin 2020 sur France 2. © Guirec Coadic / Bestimage