Mathilde Seigner dévoile sa nouvelle coiffure, Line Renaud primée aux Lauriers

Les Oscars, ça va bien cinq minutes ! Alors que les américains venaient à peine de soulever leurs statuettes dorées, les talents tricolores ont eux aussi été mis à l'honneur, le 10 février 2020, au Théâtre Marigny. Pour la vingt-cinquième année consécutive, les Lauriers de l'Audiovisuel ont récompensé une sélection riche, diversifiée, affranchie de la tyrannie de l'audience, attentive aux enjeux politiques et sociétaux. Cet évènement culturel, qui a pris place dans le huitième arrondissement de Paris, était présidé par – non pas un mais – deux maîtres de cérémonie, triés sur le volet : Hapsatou Sy et Pascal Légitimus.

Si vous étiez devant votre ordinateur, plus précisément devant le site de la chaîne LCI ou sur celui de l'organisation, vous connaissez déjà le palmarès. Impossible pour vous, en revanche, d'accéder aux coulisses. Et c'est justement derrière les rideaux que les célébrités ont accepté de prendre la pose, sourire aux lèvres : Mathilde Seigner et sa nouvelle coupe de cheveux, Line Renaud – Laurier d'Interprétation Féminine pour son rôle dans Huguette d'Antoine Garceau –, Grégory Montel – Dix pour cent –, Florence Pernel, Marie Fugain, Fanny Bastien, Patrick Bézier, Manuel Gélin et sa femme Juliette Meyniac, Julie de Bona, Jean-Pierre Kalfon, Dominique Besnehard, Anne Richard, Jean-Marie Cavada ou encore Pierre Santini.

Lauriers de l'Audiovisuel, le palmarès 2020

Laurier Jeunesse – Prix du CSA : Oli, de Lola Costantini

Laurier d'Interprétation Féminine : Line Renaud dans Huguette

Laurier Fiction : Tout contre elle, de Gabriel Le Bomin

Laurier Première Œuvre – Prix Marcel Jullian : Venezuela, l'ombre de Chavez, de Laurence Debray

Laurier Documentaires : Corleone, le parrain des parrains, de Mosco Levi Boucault

Laurier Magazine : Quotidien, présenté par Yann Barthès

Laurier Numérique : Dalida et moi

Laurier Culture : Ça ne peut pas faire de mal, présenté par Guillaume Galienne

Laurier Programme Radio : Au coeur de l'orchestre, présenté par Christian Merlin

Laurier Information Radio : Les matins, présentés par Guillaume Erner

Laurier Civisme et Grandes Causes : Objectif Kilimandjaro : Oscar et Arthur sur le toit de l'Afrique, de Dominique Barniaud

Laurier Grand Reporter – Prix Patrick Bourrat : Stéphanie Perez pour Syrie/Turquie : un convoi de civils pris pour cible

Laurier Séries : Le Bazar de la charité, d'Alexandre Laurent

Laurier d'Interprétation Masculine : Roschdy Zem dans Les sauvages

Laurier Musique : Jean-Pierre Taïeb pour la musique originale de La dernière vague, sur France 2

Laurier d'honneur : Patrick Brion, Cinéma de Minuit sur France 5

Laurier d'or : Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde