Matt Czuchry (The Resident) : L'autre grand talent du beau docteur Hawkins...

Très en vue sous la blouse du Dr. Conrad Hawkins dans l'un des rôles principaux de la série médicale The Resident (actuellement diffusée sur TF1), Matt Czuchry ne semblait destiné à devenir ni médecin, ni acteur : son avenir se dessinait plutôt du côté d'une carrière de tennisman professionnel !

S'il se retrouve dans The Resident, au côté d'Emily VanCamp, chargé d'apprendre la dure réalité de la pratique de la médecine hospitalière à un jeune interne idéaliste joué par Manish Dayal (précédemment remarqué dans la régénération de la série Beverly Hills, 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération), c'est un vrai rôle de composition pour l'Américain de 42 ans découvert au préalable dans une autre série à succès, The Good Wife, dans laquelle il campa sept saisons durant (2009-2016) l'avocat Cary Agos face à Julianna Margulies : sacré à 18 ans, en 1995, champion de tennis de l'Etat du Tennessee en junior, Matt Czuchry avait intégré la fac de Charleston (College of Charleston), en Caroline du Sud, avec une bourse sport-études allouée au regard de son potentiel - une voie prisée par de nombreux jeunes outre-Atlantique. Et il n'a pas donné tort à ceux qui la lui ont accordée, assumant le capitanat de l'équipe de tennis masculine de l'université et intégrant le classement universitaire (des championnats extrêmement suivis et prestigieux) dans la Conférence Sud. Mais son parcours allait connaître un rebondissement inattendu...

"Jeune Américain"... et petit ami de Kate Bosworth

Au cours de ses années à la faculté, Matt Czuchry, qui doit son nom à son ascendance ukrainienne du côté de son père, professeur dans une université du Tennessee, s'est en effet essayé au théâtre. Et il a suffi d'une séance pour qu'un professeur l'encourage à faire de cette spécialité la majeure de son cursus. Diplômé en 1999 avec mention en histoire et sciences politiques - après avoir remporté au passage l'année précédente le concours de beauté de la fac et le titre flatteur de Mr College of Charleston -, le jeune homme choisira de poursuivre dans cette voie. En 2000, alors qu'il commence à faire des figurations, voilà ainsi qu'il fait ses débuts d'acteur dans la courte série Young Americans, dans laquelle on a pu remarquer d'autres beaux gosses à l'avenir doré : Ian Somerhalder et Charlie Hunnam. Matt y incarne le meilleur ami du principal protagoniste (joué par Rodney Scott) et l'ami d'enfance d'une certaine Bella, jouée par Kate Bosworth, avec qui la réalité va rejoindre la fiction : comme les deux personnages, les deux acteurs finissent en couple (une relation qui n'ira pas plus loin que 2002).

Après une période plus creuse émaillée d'apparitions fugaces dans des séries télé à succès (The Practice, 7 à la maison), parcours commun à tous les acteurs en devenir, il se révèle véritablement dans Gilmore Girls, prêtant son physique de beau gosse à Logan Huntzberger, petit ami de Rory (Alexis Bledel), entre 2004 et 2007. Quelques détours (par Veronica Mars et Friday Night Lights) plus tard, il monte encore en puissance avec l'un des premiers rôles - et plus mature - de The Good Wife, durant l'intégralité du show. Si ses tentatives au cinéma sont pour l'heure demeurées infructueuses, la télévision continue à assurer la bonne santé de la carrière de Matt Czuchry : au vu de ses bonnes audiences, The Resident avait été en 2019 reconduite pour une troisième saison, dont la diffusion et la production aux Etats-Unis ont été interrompues en mars 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. Là, ce n'est pas de la fiction : pas de remède miracle.