Matt Damon : Cette belle attention en souvenir de son ami Heath Ledger

Fervent admirateur de la carrière de son ami Heath Ledger, Matt Damon a récemment levé un secret longtemps caché. Lors d'une interview accordée à la version américaine de GQ, mercredi 8 septembre 2021, l'acteur de 50 ans s'est exprimé sur la signification d'un de ses tatouages. Et l'un d'entre eux est identique à celui de son ami.

Au média, l'acteur a partagé que lorsqu'il n'était pas encore tatoué, il a contacté un artiste prénommé Scott qui "a fait tous les tatouages de Heath Ledger". Et face au tatoueur, ce dernier a rapidement été séduit par un tatouage en particulier. "C'est quelque chose que Heath avait sur son bras", a-t-il expliqué au média. Et de poursuivre au sujet de son admiration pour l'acteur : "Heath était une personne incroyablement agitée et créative. J'ai parlé à la personne qui l'a coiffé sur The Patriot et elle a dit qu'il détestait tellement rester assis qu'au moment 'où j'ai mis la perruque et je l'ai mis et tout, et j'avais fini, il se levait et il y avait une sculpture d'épingles à cheveux qu'il avait faite.' Il était vraiment sensible. Il était vraiment spécial."

Un souvenir marquant

"Je voulais juste obtenir quelque chose que Heath avait", a-t-il ensuite indiqué. "Scott m'a montré son ordinateur portable et j'ai dit : 'Scott, c'est quoi celui-là ?' Et il a dit : 'Je n'en ai aucune idée, je pense que c'est juste une m***e que Heath a gribouillée.' Et je me suis dit : 'C'est celui que je veux.'' Après lui avoir donné la réplique dans Les Frères Grimm (2005), Matt Damon a souhaité garder un souvenir de son grand ami. Un tatouage que son épouse, Luciana Barroso possède également au pied.

Pour rappel, l'acteur australien Heath Ledger a été retrouvé mort à son domicile dans le quartier de SoHo, le 28 janvier 2008 à New York. Disparu à 28 ans, il était le père de Matilda, née en 2005 de son union avec l'actrice Michelle Williams, rencontrée sur le tournage du Secret de Brokeback Mountain. Ils se sont séparés en 2004, quatre mois avant son décès.