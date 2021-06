Matthew Perry : Rupture avec sa fiancée, 7 mois après la demande en mariage

La joie de se marier n'aura été que de très courte durée pour Matthew Perry. En novembre dernier, l'acteur américain de 51 ans, de retour sous les feux des projecteurs avec Friends : The Reunion, avait annoncé ses fiançailles avec Molly Hurwitz. "J'ai décidé de me fiancer, avait-il alors déclaré au magazine People. Heureusement, il se trouve que je sors avec la meilleure femme au monde en ce moment." Sept mois plus tard, le mariage entre l'inoubliable Chandler et la jeune agent littéraire de 29 ans n'est plus d'actualité.

"Parfois, certaines choses ne fonctionnent pas et c'est l'une d'entre elles, fait savoir Matthew Perry dans un communiqué transmis aux médias américains et repris par People. Je souhaite à Molly le meilleur."

L'histoire d'amour entre Matthew Perry et Molly Hurwitz avait commencé en 2018. En février 2020, la jeune femme avait exprimé tout son amour à l'acteur avec un message publié sur Instagram, à l'occasion de la Saint-Valentin. "C'est la deuxième année que tu es mon Valentin, mais ta première en tant qu'influenceur d'Instagram. Joyeuse Saint-Valentin à mon préféré", avait écrit Molly, sur son compte privé, alors qu'elle venait de pousser Matthew Perry à rejoindre lui aussi le célèbre réseau social.

L'annonce de leurs fiançailles à l'automne dernier avait sacrément surpris puisque les médias américains avaient relayé leur rupture au printemps d'avant. Il se disait même à l'époque que Matthew Perry aurait repris son compte Raya, une application de rencontre dédiée aux célébrités. "C'est arrivé très récemment. Ils sont en bons termes et ont tous les deux décidé de se séparer", avait confié une source anonyme du magazine InTouch Weekly.