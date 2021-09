Matthias Schoenaerts condamné en Belgique : lourde peine pour l'acteur, après un "faux pas"

Coup dur pour Matthias Schoenaerts. Comme l'ont rapporté plusieurs médias flamands, dont HLN, l'acteur vient d'être condamné par le tribunal de police d'Anvers pour conduite sous l'influence de cocaïne. Les faits remontaient au printemps 2020, le Belge de 43 ans avait été arrêté de nuit par la police anversoise alors qu'il conduisait dans une rue à sens unique, à contre-sens. Un test de dépistage de drogue réalisé dans la foulée s'était avéré positif à la cocaïne.

Finalement, Matthias Schoenaerts a été condamné le 29 septembre 2021 à une interdiction de conduire de quatre mois (pour conduite sous l'influence de cocaïne) et une interdiction supplémentaire de 21 jours pour l'infraction au code de la route. Il doit d'ailleurs repasser son permis de conduire (examen théorique et pratique). L'acteur du film Red Sparrow doit également s'acquitter d'une amende de 400 euros. S'il est à nouveau pris en flagrant délit dans les trois prochaines années, il risque une amende plus copieuse de 2000 euros. Son avocat a assuré mercredi que cette consommation de cocaïne était "un faux pas" et que, depuis, il a présenté des analyses de sang négatives.

Celui qui a reçu un César en 2013 pour son rôle dans De rouille et d'os devait déjà comparaître au printemps 2021, mais il lui était impossible de se rendre en Belgique en raison de la crise sanitaire. Le procès s'est finalement tenu mercredi, mais Matthias Schoenaerts était absent, retenu par un tournage à l'étranger. "L'horaire de travail de mon client, avec des jours d'enregistrement serrés, ne permettait pas sa présence aujourd'hui à Anvers. Si vous ne me croyez pas, je vous enverrai le programme", a justifié son avocat face à un procureur mécontent, qui a insisté sur la gravité des faits. Il a d'ailleurs rappelé que l'acteur avait déjà été épinglé par le passé pour conduite sous influence et pour vitesse excessive.