Matthieu Delormeau balance sur le comportement "odieux" d'un célèbre chanteur américain

Matthieu Delormeau ne manque jamais une occasion pour révéler de croustillantes anecdotes sur les stars qu'il a rencontré durant sa carrière télévisuelle. Après le top modèle Kate Moss et Leonardo DiCaprio, le blondinet de 44 ans a révélé sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'il a croisé le chemin d'un chanteur américain très célèbre, lorsqu'il présentait Star Academy en 2012. "Durant les répétitions, il a été odieux. Il a fait sortir tout le monde même moi, alors que j'étais l'animateur ! Mais il est fou ou quoi ?!", a lancé le chroniqueur, qui a expliqué qu'il se sentait un peu malade ce 13 octobre. "On peut être un grand artiste et être aimable", a-t-il raconté, apparemment très énervé contre son invité de marque, qui n'était autre que...Bruno Mars !

Mais ce n'est pas le seul mauvais souvenir que Matthieu Delormeau a gardé de l'interprète de Grenade. En effet, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont partagé leurs mésaventures scatologiques. Tout le plateau y est allé de sa petite histoire de toilettes. C'est ainsi que l'ancien animateur de Tellement Vrai a raconté un moment très gênant, qu'il a vécu avec Bruno Mars.

"J'avais une très grande loge et lui était à côté. Et on avait un toilette commun. Il y va et sort des toilettes et là c'est une infection. Je n'ai jamais vu ça", a-t-il déclaré, sous les rires de ses collègues. "Il est venu chanter à côté de moi après, je ne voyais plus le chanteur mais celui qui avait condamné un chiotte pendant un quart d'heure !

Cyril Hanouna lui demande alors s'il s'agit bien de l'artiste. "Il a ouvert la porte : j'ai vu un petit monsieur avec une choucroute... J'ai senti qu'il était gêné et moi aussi. Je ne sais pas ce qu'il avait... Est-ce qu'il avait le trac de me voir ?", a plaisanté Matthieu Delormeau.