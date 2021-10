Matthieu Delormeau recalé par une star d'Hollywood, il est toujours "fâché"

Matthieu Delormeau a raconté une anecdote folle, sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce vendredi 1er octobre. Dans les années 2000, le chroniqueur et ami de Cyril Hanouna a croisé le chemin d'une immense star américaine dans la célèbre boîte de nuit parisienne, Le Milliardaire : Léonardo DiCaprio. Malheureusement pour lui, lorsqu'il a souhaité s'approcher de l'acteur, son garde du corps a fait barrage !

"J'ai rencontré Léonardo DiCaprio, c'était trois, quatre ans après Titanic donc il planait, il avait le monde à ses pieds. Plein de jolies filles autour de lui. Et moi j'ai voulu lui parler, échanger parce que j'avais des idées de projet pour le cinéma à l'époque", a expliqué Matthieu Delormeau, essuyant les rires et moqueries de ses camarades. L'animateur de 47 ans a poursuivi son histoire, en déclarant qu'il est désormais "fâché" avec l'acteur et qu'il le boycottait. "Je voulais le voir, qu'on discute un petit peu. Je n'étais pas connu, je n'avais pas la carrière que j'ai aujourd'hui...", a ajouté le beau blond, qui avait déjà raconté avoir croisé le chemin de Kate Moss, lorsqu'il était écolier. "Oui c'était il y a deux semaines quoi...", l'a taquiné Cyril Hanouna.

De son côté, Baba a partagé des anecdotes hilarantes. Fatigué de se faire recaler par les physionomistes, il a trouvé une parade pour rentrer en boîte de nuit. Il s'est fait passer pour un journaliste de Sono Magazine et est rentré au culot avec des amis. "J'allais avec deux gars au Palace à 16h et on disait : 'On veut voir l'installation, on va peut-être faire un reportage. Le gars nous attendait et on faisait le tour de la boîte (...) On est resté jusqu'à 5h du matin. Cette histoire est vraie !", a affirmé l'animateur.