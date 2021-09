Matthieu Delormeau a été odieux avec... Kate Moss ! Anecdote improbable dans TPMP

C'est la rentrée des classes et sur Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont partagé de nombreuses histoires sur leurs années d'écoliers. Ce jeudi 2 septembre, c'est Matthieu Delormeau qui a reçu la palme de la meilleure anecdote. Et pour cause ! L'animateur de 47 ans a confié une incroyable anecdote sur le plateau de TPMP.

"C'étais au début des années 1980, j'étais en 4ème je crois. Il y a avait toujours un échange entre un élève d'Angleterre et de notre classe, juste pour deux semaines. Moi, j'étais au premier rang et, arrive à côté de moi, une jeune fille qui s'appelle Katherine", commence Matthieu Delormeau.

"Elle s'assoit à côté de moi, elle était là, un peu mince et elle me dit : 'Tu me prêter ton crayon ?' Moi, ça m'agaçait parce que j'aimais pas prêter mes affaires. Donc je lui donne, mais je lui dis après qu'il faut qu'elle vienne avec les siennes. Ensuite, elle me demande si je peux lui prêter ma gomme. Là, je lui dis : 'Non Catherine, on a ses affaires ou on ne les a pas'".