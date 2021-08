Géraldine Maillet sublime en bikini : son astuce pour faire sensation

Dans les années 90, Géraldine Maillet a été mannequin. Elle a notamment collaboré avec les magazines Vogue, Elle, Madame Figaro et Marie Claire et est devenue l'égérie de Nina Ricci. Et elle a aussi eu la chance de défiler pour Yves-Saint-Laurent, Gianfranco Ferré, John Galliano, Alexander McQueen et Issey Miyake. Si elle a quitté le milieu depuis près de vingt ans, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) n'a rien perdu de ces années de mannequinat et le prouve sur Instagram, lors de ses vacances en Italie.

Ce mardi 10 août 2023, la belle brune de 49 ans a publié une photo en noir et blanc qui n'est pas passée inaperçue. On peut y découvrir Géraldine Maillet de profil, en bikini, assise au bord d'une piscine. La divine brune tient ses lunettes de soleil vissées sur le nez avec l'une de ses mains, et affiche un léger sourire alors qu'elle regarde à l'horizon. "Tout est dans le sourire", peut-on lire en légende de la publication.