Matthieu Delormeau "m'a frappée" : Une journaliste, ex-compagne d'un animateur culte, dénonce

Matthieu Delormeau est dans le monde de la télévision depuis de nombreuses années et a connu beaucoup d'autres animateurs. Certains d'entre eux, à l'image de Christophe Dechavanne ne lui ont d'ailleurs pas laissé de bons souvenirs. Jeudi 9 mars 2023, alors que Cyril Hanouna revenait sur la longue traversée du désert de l'ancien animateur de Coucou c'est nous !, le grand blond ne s'est pas privé d'exprimer le fond de sa pensée...

Il faut dire que Christophe Dechavanne n'a pas très bonne réputation. Souvent montré du doigt pour son tempérament colérique, celui qui a présenté Ciel, mon mardi ! sur TF1 de 1988 à 1992 aurait de nombreuses fois laissé éclater ses nerfs en coulisses. "Pardon, on va dire la vérité, karma... En général, les animateurs reviennent quand le public les aime bien. Les animateurs qui ne reviennent pas en général à l'antenne sont ceux qui, lorsqu'ils étaient au top, pardon mais il faut dire la vérité, étaient odieux", a expliqué le chroniqueur qui a aussi présenté Le Mag sur NRJ12 de 2011 à 2015. Pour appuyer ses propos, Matthieu Delormeau a ensuite apporté quelques exemples de collaborations ratées. "Je suis désolé, je n'ai rien contre lui, mais il a bossé avec Boccolini et ça s'est mal passé, avec tout le monde ça s'est mal passé. Moi je l'ai connu aussi ça s'est mal passé, Jean-Michel Maire l'a connu ça s'est mal passé. Pardon, mais il est odieux...", a-t-il lâché.

Pour l'instant, Christophe Dechavanne n'a pas réagi à cette attaque. Néanmoins, une journaliste dénommée Agnès Léglise, ex-compagne d'Antoine de Caunes avec qui il a eu un enfant (Louis) et qui a travaillé pour Europe 1, s'est immédiatement emparée de son compte Twitter pour dézinguer le chroniqueur. "Hum, Delormeau est odieux dans la vraie vie et il m'a frappée quand je me suis interposée entre lui et un collègue qu'il frappait sans raison !", a-t-elle posté sur son compte Twitter. Sur la demande d'un internaute, elle a ensuite précisé le contexte de cette altercation : "On a brièvement été collègues autrefois et il n'aimait pas un de nos collègues - un de mes supers potes - et un jour en réunion, il s'est jeté sur lui pour le frapper après une remarque ultra anodine, j'étais entre les deux et j'ai été bousculée et foutue par terre en m'interposant."