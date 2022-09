Christophe Dechavanne odieux en coulisses ? Le présentateur prêt à "péter le nez" de ses détracteurs

Christophe Dechavanne a fait son grand retour à la télévision le 24 septembre 2022. Il est "l'invité permanent" de Léa Salamé dans Quelle époque ! Pour l'occasion, il était convié par Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous, sur France 5. L'occasion pour lui de faire une mise au point concernant sa réputation.

Il est l'un des présentateurs emblématiques du PAF. Christophe Dechavanne a été aux commandes de plusieurs émissions cultes telles que Coucou c'est nous, Ciel, mon mardi ou encore La Roue de la fortune. Et depuis des années, l'homme de 64 ans traîne une mauvaise réputation derrière lui. Conscient de ce qu'il se disait à son sujet, il a profité de son passage dans C à vous pour réagir. Les téléspectateurs ont tout d'abord pu (re)découvrir des images de lui dans lesquelles ont le voit proche d'une candidate de La Roue de la fortune. Et il a révélé que la fille de la participante l'a récemment contacté pour l'informer de la mort de sa maman. "On avait passé un moment très rigolard comme on a pu en passer dans les jeux. Ma façon d'être dans les jeux était très différente, c'était très proche des gens", a-t-il confié dans un premier temps.

Christophe Dechavanne a ensuite répondu à ceux qui l'accusent de ne pas être sympathique. "C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent 'Dechavanne il aime pas les gens', tout ça, j'ai envie de leur péter le nez parce que... Un jour TF1 me dit 'de toute façon, tu es odieux avec les techniciens' (...) mais il n'y a pas un mec de mon métier qui connaissait les techniciens par tous leurs prénoms, et ce n'est pas une posture. J'ai toujours été proche des gens qui bossent avec nous, qui quelque fois m'attendaient parce que j'étais un peu en retard aux enregistrements. (...) Mais vraiment dans les jeux, j'apportais quelque chose qui était ça : j'aime les gens, c'est pas une posture, je ne fais pas semblant", a-t-il conclu.

Pour rappel, lors d'une interview pour le podcast Génération Do It Yourself, Alexia-Laroche Joubert avait confié que Christophe Dechavanne avait un "sacré caractère" et qu'il était "insupportable à produire". Victoria Silvstedt, son ancienne acolyte de La Roue de la fortune, n'avait également pas été tendre à son sujet. "À la fin, c'est devenu plus dur parce que, je ne sais pas... Peut-être qu'il a un peu commencé à prendre la grosse tête", avait-elle notamment déclaré dans How are Riou (Radio Monaco).