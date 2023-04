Matthieu Delormeau : Son couple avec une star de porno bien plus jeune que lui, un beau blond au visage juvénile

Finalement, je ne l'ai pas fait

Matthieu Delormeau, qui arborait un nouveau look ce mardi, est sorti avec un autre acteur de porno, mais n'a pas tenu cette fois-ci à révéler son identité. Il a simplement expliqué que là-aussi, la relation aura duré deux semaines, et que cet acteur provenait lui-aussi des États-Unis. Un sujet qu'il a clos en revenant sur cette période où il a hésité à se lancer dans le porno : "Finalement, je ne l'ai pas fait. Car je me suis dit que pour après, cela peut te poursuivre pour ta carrière".

Quelques instants plus tard, c'est Benjamin Castaldi, à son tour, qui a révélé avoir eu une aventure avec non pas un acteur mais une actrice du x. Et si ses camarades ont essayé tant bien que mal de lui tirer les vers du nez pour qu'il dévoile en direct l'identité de cette star, il n'aura pas flanché. Mais certains d'entre eux auront tout de même réussi à découvrir de qui il s'agit, en soufflant le nom de cette personne dans l'oreille de Cyril Hanouna, qui venait de récupérer discrètement l'information auprès de l'ex-animateur de Secret Story.

Un mystère percé par certains grâce à des indices dévoilés par Benjamin Castaldi, à savoir que l'actrice en question est française, qu'elle est âgée d'une cinquantaine d'années, qu'elle a arrêté de tourner et qu'elle était "la plus connue à un moment", selon le papa de Lino. Le suspense reste donc total !