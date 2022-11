Maud Baecker (Demain nous appartient) "bombasse" en body en dentelle, coup de chaud sur la Toile

À l'heure où Plus belle la vie s'arrête, les autres feuilletons qui lui ont succédé vont continuer à être diffusés pour le plus grand bonheur des fans d'Un si grand soleil sur France 2 ou d'Ici tout commence et Demain nous appartient sur TF1. Voilà maintenant cinq ans que cette dernière série a été lancée sur la première chaîne avec pour acteurs principaux Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur ou encore Solène Hébert. Et les scénaristes ne manquent pas d'imagination pour créer des intrigues toutes plus rocambolesques les unes que les autres et maintenir les téléspectateurs en haleine.

Ils ont d'ailleurs eu de quoi se mettre sous la dent en observant le retour du personnage d'Anna, interprété par Maud Baecker. Dans la fiction, elle incarne la soeur de Chloé (que joue Ingrid Chauvin) et fait son come-back à Sète après 17 ans d'absence pour renouer les liens avec son fils Barth, dont Flore (que campe Anne Caillon) élève depuis sa plus tendre enfance. Autant dire que si cette mise en scène est bien plus rythmée que la vraie vie de la comédienne, Maud Baecker a un avantage sur son personnage : celui de savoir faire grimper le mercure quand les températures se font plus fraîches.

Maud Baecker s'affirme en mode sexy

Maud Baecker a pris tout le monde de court sur son compte Instagram. La jeune femme de 34 ans a dévoilé une facette de sa personnalité aussi olé olé que les péripéties que lui font vivre les créateurs de Demain nous appartient. C'est sur un cliché en noir et blanc, dans un fauteuil en cuir, que Maud Baecker s'est présentée. Si elle n'est pas dans le plus simple appareil, l'actrice se dévoile dans un body en dentelle noir des plus sexy qui a donné des idées aux nombreux internautes passés par son profil.