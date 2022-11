Diaporama : Maud Baecker (Demain nous appartient) "bombasse" en body en dentelle, coup de chaud sur la Toile

13 / 15

Exclusif - Patrick Rocca, Maud Baecker et Samy Gharbi de la série (Demain nous appartient sur TF1), Dominique Besnehard, Charlotte Valandrey - People en backstage du concert de Charlotte Valandrey au bateau théâtre "Le Nez Rouge" à Paris le 1er juin 2018. En 2018, nouveau tournant dans sa carrière: en plus de la retrouver tous les soirs sur petit écran; On ne présente plus cette figure emblématique du cinéma et de la télévision française. Même David Bowie succomba à ses charmes au point d'en faire l'héroïne d'un de ses vidéos-clips... Charlotte a toujours baigné dans la musique et s'était promis de faire un jour, un album ! Ce jour est enfin arrivé pour notre plus grand bonheur ! Elle enregistre en ce moment même un EP de 5 titres qui sera bientôt disponible ! © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, © Cédric Perrin/Bestimage