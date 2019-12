Maud et Laurent (L'amour est dans le pré) face à des fans trop intrusifs

L'émission L'amour est dans le pré a changé la vie de Maud et Laurent. Grâce au programme de dating, animé par Karine Le Marchand, l'éleveur de vaches et de brebis allaitantes de 40 ans s'est mis en couple avec la jeune femme de 38 ans qui travaillait dans l'hôtellerie, en Suisse. Très vite, les deux participants sont devenus les chouchous des téléspectateurs de M6.

Leur beau coup de foudre, leur sincérité et leur gentillesse ont en effet beaucoup plu au public. Quand certaines personnes les croisent dans la rue, elles ne peuvent donc pas s'empêcher de les arrêter. "Quand on sort dans la rue, les gens nous reconnaissent. Ils viennent nous parler. Avec Laurent, on aime les gens, on dégage du positif, ils nous remercient pour ça. Ils ont l'impression de nous connaître, on est entré dans leur foyer chaque lundi soir", a confié Maud à L'Est Républicain.

En revanche, il y a un détail que le couple apprécie beaucoup moins. Comme de nombreux candidats de L'amour est dans le pré, Laurent et sa belle doivent parfois faire face à des fans un peu trop intrusifs. "Certains viennent jusqu'à la ferme. J'ai envie de garder mon cocon privé", a regretté la jeune femme, qui a emménagé chez Laurent, en Franche-Comté, peu de temps après le tournage.

Maud préfère toutefois se concentrer sur le positif. Lors du bilan, c'est plus complices que jamais que son compagnon et elle étaient venus se confier à Karine Le Marchand. Ils n'avaient pas caché leur envie d'avoir un bébé ensemble. Un voeu qui, on l'espère pour eux, se réalisera pour 2020.