Mauro Icardi et Wanda Nara réconciliés : baiser langoureux devant la tour Eiffel

Ce n'est peut-être pas le joueur le plus populaire ni le plus suivi sur les réseaux sociaux, mais sa femme est certainement la plus connue ! Quand Mauro Icardi débarque au Paris Saint-Germain en 2019, il n'est pas seul puisque sa compagne, Wanda Nara, n'est autre que son agente. Véritable star en Argentine et en Italie, la belle blonde de 34 ans est très populaire sur les réseaux sociaux et elle mène une carrière professionnelle florissante en même temps qu'une vie de famille chargée avec ses cinq enfants. Si dernièrement il y a eu de l'eau dans le gaz entre elle et l'attaquant parisien, les choses semblent être définitivement rentrées dans l'ordre ces dernières semaines.

Plus heureux que jamais, les deux Argentins ne cessent d'afficher leur couple sur Instagram. Dernièrement, ils ont pu profiter d'une escapade à deux du côté de Dubaï, l'occasion pour Wanda de prendre la pose dans une tenue très légère qui a affolé la toile... Revenus sur Paris il y a quelques jours, les deux tourtereaux n'en ont pour autant pas fini avec les preuves d'amour sur les réseaux. Dernier exemple en date hier sur le compte de Mauro Icardi. Le footballeur de 28 ans, suivi par 7,7 millions d'abonnés a partagé une petite vidéo en story qui devrait plaire aux fans du couple. Sur la vidéo, on le voit embrasser très langoureusement sa compagne dans un cadre exceptionnel puisqu'ils sont juste devant la tour Eiffel.