Wanda Nara reprend Mauro Icardi : nouvelle injure à celle qui a mis son couple en danger

C'est une histoire qui agite tout le microcosme du football professionnel et qui a même eu des répercussions directes sur le Paris Saint-Germain. En froid depuis plus d'une semaine, Wanda Nara et son mari Mauro Icardi semblaient irréconciliables et le joueur argentin de 28 ans a même été obligé de louper le match de mardi contre Leipzig pour s'occuper de ses problèmes de couple. Coupable d'adultère selon les propos de sa femme, le footballeur s'est rendu à Milan pour retrouver sa belle et tenter de lui faire entendre raison.

Et visiblement, la tactique de Mauro Icardi a porté ses fruits ! Dans une story postée hier sur son compte Instagram, la sulfureuse mère de quatre enfants a informé ses 9,4 millions d'abonnés qu'elle avait fini par pardonner le père de ses deux filles. En publiant un montage de plusieurs photos qu'elle a déjà posté au cours des trois derniers mois, elle s'affiche pour la première fois depuis leur rupture aux côtés de son footballeur de mari sur les réseaux sociaux. Si elle semble heureuse de retrouver l'homme de sa vie, elle n'en oublie pas pour autant de balancer un énorme tacle à celle qu'elle juge coupable des infidélités de son mari. "Je m'occupe de ma famille. La vie se chargera de la même manière des p*tes", écrit-elle.

Une actrice argentine directement visée ?

Un message qui fait sûrement référence au premier qu'elle avait publié samedi dernier lorsqu'elle faisait référence à une "sal*pe" qui avait détruit sa famille. Si elle ne cite nommément personne dans son message, il semblerait que l'actrice et mannequin argentine China Suarez se soit sentie directement visée. Dans un long message, elle explique qu'elle souhaite faire cesser les mensonges sur cette histoire. Sans écrire le nom de Mauro Icardi, elle explique qu'elle n'est autre que le dindon de la farce dans cet imbroglio. "J'ai dû faire face à des hommes dont j'ai toujours cru les paroles : qu'ils étaient séparés ou en train de se séparer et qu'il n'y avait pas de conflits. Je ressens dans cette situation un infernal 'déjà vu', où je paie une fois de plus ma réputation", écrit-elle.