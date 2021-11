Mauro Icardi : Sa femme Wanda Nara dévoile un sulfureux selfie en lingerie

Le temps des cris et des larmes est bel et bien terminé entre Wanda Nara et Mauro Icardi. Après une période très mouvementée où l'on a bien cru que leur histoire se conjuguait désormais au passé, tout a fini par rentrer dans l'ordre entre les deux Argentins. Une période pour le moins compliquée pour l'attaquant du PSG, qui a dû faire des pieds et des mains pour sauver son couple, mais désormais les choses sont rentrées dans l'ordre. Après avoir fêté l'anniversaire de leur fille il y a quelques jours, les deux amoureux ont profité de la trêve internationale accordée aux joueurs de football pour s'envoler en direction de Dubaï.

Le coéquipier de Messi et Mbappé n'est malheureusement plus appelé en sélection argentine depuis un moment, mais cela lui permet de profiter de sa famille et ses vacances semblent tombées à point nommé pour le couple qui a besoin de se retrouver après des moments difficiles. Visiblement, ce petit séjour aux Émirats arabes a fait le plus grand bien à Wanda Nara, qui vient de publier un selfie sur son compte Instagram qui montre qu'elle a retrouvé toute sa confiance en elle. La mère de cinq enfants se dévoile en soutien-gorge, sur le lit de sa chambre d'hôtel, sexy comme jamais. "Je suis celle que je suis parce que je suis comme ça ..", ajoute-t-elle en commentaire. Une phrase assez énigmatique, mais qui permet de comprendre que la sulfureuse argentine de 34 ans est bien dans ses baskets en ce moment.

Une photo qui a bien évidemment beaucoup plu aux presque 10 millions d'abonnés de la jolie blonde puisqu'en moins de 24 heures, la publication a déjà reçu près de 850 000 likes. Son mari, Mauro Icardi, n'a d'ailleurs pas résisté à l'envie de commenter avec un simple "Belle" suivi d'un coeur violet. Sa soeur Zaira a laissé une pluie d'emojis flamme pour la féliciter.