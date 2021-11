Wanda Nara : La chérie de Mauro Icardi se dévoile sur un selfie très osé...

C'est l'un des feuilletons les plus suivis de ces dernières semaines au Paris Saint-Germain et pourtant il ne concerne en rien le football. Il y a environ deux semaines, Wanda Nara a décidé de quitter la capitale et son mari, le footballeur argentin Mauro Icardi, pour aller à Milan avec leur deux filles, actant sa séparation avec le sportif de 28 ans. Après des dizaines de publications et stories soufflant le chaud et le froid, les deux amoureux ont fini par se remettre ensemble et la belle blonde a finalement pardonné les écarts de conduite de son mari.

Désormais rabibochés et visiblement heureux de s'être retrouvés, les deux tourtereaux en ont profité pour célébrer ensemble des évènements familiaux importants. Businesswoman hors pair, Wanda Nara est toujours à droite et à gauche pour gérer ses affaires. Agente de son mari, elle est également à la tête de sa propre marque de cosmétiques. En plus de gérer tout ça, elle s'occupe elle-même de faire la promotion de ses produits et elle est actuellement en Italie pour le travail. "C'est l'heure du shooting à Milan... On commence les photos pour la campagne publicitaire. J'attends mon équipe", écrit-elle sur sa dernière publication.

Un message somme toute informatif, sauf qu'il accompagne un selfie pour le moins osé ! Sur la photo publiée hier après-midi par Wanda Nara, on peut voir son visage au premier plan, mais si on regarde au second plan dans l'immense miroir installé derrière elle, on se rend compte qu'elle est en petite tenue. Un accoutrement qui laisse apparaître très visiblement ses courbes pour une photo qui a beaucoup fait réagir les internautes. En moins de 24 heures, la publication a déjà reçu plus de 1 millions de likes !