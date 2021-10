Wanda Nara et Mauro Icardi rabibochés : l'heure est à la fête après les insultes

C'est comme si tout avait été effacé en un claquement de doigt. Au bord de la rupture et du divorce il y a une semaine, Mauro Icardi et Wanda Nara se montrent plus amoureux et fusionnels que jamais ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Les deux Argentins à Paris depuis 2019 ont beaucoup fait parler d'eux après le départ précipité de Wanda en direction de Milan il y a une dizaine de jours. Une rupture que tout le monde a pu suivre sur Instagram où les deux stars ont été d'une transparence totale sur leurs problèmes de couple. Si Mauro Icardi a tout fait pour récupérer sa belle, cette dernière semblait bien vivre sans son compagnon.

Mais visiblement tout est rentré dans l'ordre et le footballeur et celle qui lui sert d'agent n'ont jamais semblé aussi heureux ensemble et il y a de quoi puisqu'hier, on fêtait les 5 ans de leur petite Isabella. La première fille du couple, et petite soeur de Francesca, avait choisi un thème autour d'un animal adoré par tous les enfants, le cheval. Affublé de chapeaux de cowboy pour une ambiance très western, la petite famille s'est fait photographier devant l'énorme gâteau d'anniversaire de leur fille. "Joyeux anniversaire à la fille la plus joyeuse, amusante et gentille. J'ai tellement de chance d'être ta maman.. On t'aime Isi", a écrit Wanda pour accompagner les photos de cette belle journée.