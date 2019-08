Maxima en deuil : la princesse Christina des Pays-Bas est morte à 72 ans

Carnet noir pour la famille royale des Pays-Bas. La princesse Christina est décédée ce vendredi 16 août à La Haye, à l'âge de 72 ans. Un cancer des os qui durait depuis des années a eu raison de sa force et de son courage. "Nous sommes attristés par la mort de notre chère soeur et tante. Christina avait une personnalité marquante et un grand coeur", ont déclaré la princesse Beatrix - sa soeur -, le roi Willem-Alexander - son frère - et son épouse, la reine Maxima - comme le rapporte l'AFP. Toute nos condoléances à la couronne hollandaise.

Christina n'utilisait sont deuxième prénom que depuis 1963. Née Marijke, elle était la quatrième fille du prince Bernhard de Lippe-Biesterfeld et de Juliana des Pays-Bas, et la petite cadette de celle qui a régné sur le pays Beatrix, avant qu'elle n'abdique en 2013. Elle qui a vu le jour le 18 février 1947 au palais de Soestdijk à Baarn était atteinte de cécité partielle due à la rubéole dont sa mère a souffert pendant sa grossesse. Comme l'a indiqué la maison royale, la princesse Christina sera incinérée dans l'intimité. La date de la cérémonie reste à ce jour inconnue.

"Nous chérissons les nombreux et beaux souvenirs d'elle", poursuivent les membres de sa famille sur les réseaux sociaux. Outre ces affiliations royales, la princesse Christina était maman de trois enfants, fruits de ses amours avec le professeur cubain Jorge Pérez y Guillermo. Princesse d'Orange-Nassau, princesse de Lippe-Biesterfeld, elle a donné la vie à Bernardo Federico Tomás - 42 ans -, Nicolás Daniel Mauricio - 40 ans - et à Juliana Edenia Antonia - 37 ans.

La princesse Christina n'aurait pas pu devenir reine

En fondant son propre clan, la princesse Christina des Pays-Bas a aussi accepté de renoncer à l'éventualité d'accéder un jour au trône. En épousant Jorge Pérez y Guillermo en 1975, la soeur de Beatrix s'est convertie au catholicisme et a perdu toute éligibilité royale. Si cette union a pris fin en 1996, c'est malgré tout une famille complète qui porte désormais le deuil...