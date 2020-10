Mayel Elhajaoui (Demain nous appartient) évoque sa relation avec... Emmanuel Macron !

Mayel Elhajaoui nous prépare une sacrée surprise. Héros de la série Demain nous appartient sur TF1, l'interprète de Georges Caron a pour habitude de vivre des aventures dramatiques. Figure principale du commissariat de Sète, cyber-expert de la criminalité languedocienne, il se retrouve sans cesse confronté aux pires crimes. Dernièrement, il s'est retrouvé pris au piège dans une grotte, en pleine excursion Urbex, une jambe bloquée sous la roche.

J'ai une vie personnelle qui est aussi rigolote dans la réalité

En dehors des plateaux de tournage, Mayel Elhajaoui a plus envie de rire que de pleurer. Il va se lancer dans l'humour et prépare un one man show dans lequel il évoquera sa relation passée avec... notre président de la République, Emmanuel Macron. "Comme tout premier spectacle, c'est une présentation entre le public et moi, explique le grand complice de Marion Christmann à Télé Loisirs. Il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas de moi : je suis né à Amiens, en Picardie, j'ai des origines marocaines, j'ai dix frères et soeurs. Quand j'étais enfant, j'avais la chance d'avoir le président de la République qui mangeait chez mes parents. Mais je n'en dis pas plus... Bref, j'ai une vie personnelle qui est aussi rigolote dans la réalité."

Mayel vous appartient

Il faudra attendre l'année 2021 pour se payer une bonne tranche de rire en compagnie de Mayel Elhajaoui - situation sanitaire oblige. Pour l'heure, le jeune comédien teste ses sketches sur des petites scènes un peu partout en France. Quant au titre du spectacle... encore un peu de patience ! "Ce n'est pas encore tout à fait fixé, mais pour le moment, c'est Mayel vous appartient, poursuit-il. Des copains me chauffaient sur le mode : 'Enfin ! Tu nous appartiens pendant une heure et demie'. Je leur ai répondu qu'ils ne pouvaient pas tout faire avec moi. Il y a des gens qui pensent que je leur appartiens, qui veulent me garder pour la soirée, me toucher les cheveux, faire des choses assez personnelles, et du coup, je dis non !" Le rendez-vous est pris, avec ou sans contact physique...