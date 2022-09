Mc Solaar : Son fils Roman déjà grand, rares confidences

Caroline, Solaar pleure, Hasta la vista... Les tubes signés MC Solaar sont nombreux. C'était il y a au moins 20 ans. Pourtant, personne n'a oublié la force des paroles et la puissance des musiques du rappeur, dont les nouveaux talents s'inspirent désormais. Mais MC Solaar n'est pas qu'un pur produit de l'industrie musicale. S'il adore se retrouver sur scène ou des studios, Claude M'Barali, de son vrai nom, a toujours gardé le sens des priorités, notamment quand il est devenu papa.

Pendant presque 10 ans, MC Solaar a partagé la vie de Chloé Bensemoun, héritière du célèbre groupe Partouche, qu'il épouse à Chantilly. De cette union naissent deux enfants : la fille, Bonnie, en 2007 et le grand frère Roman, arrivé trois en plus tôt, en 2004. Pour ses enfants, MC Solaar est prêt à tous les sacrifices, comme celui de se retirer de la scène en pleine gloire pour vivre à fond son rôle de père et soutenir la maman. Impossible pour lui d'abandonner sa famille pour la musique. Ce n'est qu'une fois grands que Claude M'Barali a accordé plus de temps à sa passion.

MC Solaar finit par remonter sur scène à la fin des années 2010 : "Issam (producteur, ndlr), je l'ai croisé en 2017. Il m'a proposé de donner un ou deux concerts. Je me suis dit : 'Ce serait bien d'en faire un peu plus quand même.' Mais c'est lui qui a tout organisé. J'ai profité du fait que mon fils passe son bac cette année pour dégager un peu de temps pour le projet." Comme le précise le quotidien malgré l'évidence, le rappeur, "père de famille dévoué", n'a "jamais laissé son activité prendre le pas sur sa vie personnelle."

Après avoir longtemps mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de Roman, 22 ans et Bonnie, 17 ans, MC Solaar a décidé de penser un peu à lui. "Surtout maintenant que les enfants sont grands !" rappelle-t-il. Ce retour de liberté, l'artiste de 53 ans n'a pas attendu pour en profiter. En octobre prochain, il foulera la scène de la Philharmonie de Paris pour deux dates inédites et une replongée dans ses classiques. Claude n'est visiblement pas près de bouger de là.